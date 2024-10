L’élection au Gouvernement jurassien sur RFJ

RFJ met sur place un grand débat sur l’élection partielle au Gouvernement avec les trois prétendants. Ils évoqueront les mesures envisagées pour redresser les finances cantonales, leur vision des domaines de la santé et de l’économie, et le type de gouvernance qu’ils souhaitent mettre en place. Vous aurez également l’occasion de poser vos propres questions en marge ou pendant le débat. Plus de détails sur la procédure suivront prochainement.

Rendez-vous le mardi 5 novembre à 18h20 en direct sur nos ondes et en vidéo sur notre site.