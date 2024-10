La Fête du peuple reviendra en septembre

La Fête du peuple jurassien de Delémont ne prendra pas ses quartiers systématiquement au mois de juin. Cette année, la 77e édition s’était déroulée autour du 23 juin, pour s’associer aux commémorations du 50e anniversaire du vote sur l’indépendance du Jura.

Certaines voix avaient plaidé pour que l’événement se tiennent chaque année au début de l’été. Mais l’agenda des manifestations est déjà chargé à cette période de l’année, et une majorité du comité a préféré maintenir l’organisation en septembre. Ainsi, la prochaine Fête du peuple aura lieu les 5, 6 et 7 septembre 2025, en décalage avec le Festival du Chant du Gros (11, 12 et 13 septembre) pour éviter aux deux événements de se trouver en concurrence. /comm-lad