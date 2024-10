Le Gouvernement dit comprendre la stratégie de la BCJ

Le Gouvernement jurassien fait part de sa compréhension à l’égard de la stratégie de la BCJ mais entend toutefois rester attentif. Il répond ainsi à une question écrite de Jelica Aubry-Janketic (PS). La députée souhaitait connaître l’avis du Gouvernement après l’annonce de la Banque cantonale du Jura de fermer quatre agences, soit celles de Courgenay, Courrendlin, Alle et Le Noirmont. La décision est intervenue après une vague de brigandage de grande violence dont des attaques à l’explosif. L’élue PS rappelait toutefois que la BCJ avait réalisé un exercice 2023 record avec un bénéfice de plus de 13 millions de francs. Dans sa réponse, le Gouvernement jurassien précise qu’il n’est pas en charge de la stratégie de la BCJ qui est un établissement autonome. La banque lui a toutefois fait part de quelques éléments. La BCJ relève ainsi qu’elle a étendu l’an dernier son concept de « phygitalisation » qui combine les avantages d’une présence physique avec des fonctionnalités digitales. Elle rappelle aussi son engagement d’installer dans les meilleurs délais un bancomat dans chacun des villages concernés par la fermeture d’un point de vente. Le Gouvernement dit comprendre que la BCJ s’adapte à un environnement changeant par rapport à la sécurité et aux habitudes de la clientèle. Il entend toutefois « observer avec attention l’évolution de la situation tant au niveau de la sécurité que sur les manières de desservir des prestations de proximité telles qu’attendues par la clientèle ». /comm-fco