Pierre-Alain Fridez en mission en Géorgie

Des pays tendus

Selon le parlementaire fédéral, la Géorgie et la Moldavie restent très divisées entre la Russie et l’Occident. « Les Russes essaient toujours de faire pression sur la Géorgie pour l’empêcher d’entrer dans l’Otan. Avec la guerre en Ukraine, la situation est très tendue dans ces pays entre les pro-européens et les pro-russes. Chaque fois qu’il y a une élection, c’est un enjeu encore supplémentaire, car les fronts sont très forts et très opposés », explique Pierre-Alain Fridez. L’issue des élections législatives en Géorgie reste très incertaine. Le pays pourrait basculer d’un côté comme de l’autre et des violences ne sont pas exclues d’après l’élu ajoulot.