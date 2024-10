Une convention entre CURAVIVA Jura et Caritas Jura

Les relations entre les bénévoles de Caritas Jura et l’association faîtière des EMS et centres de jour CURAVIVA Jura sont désormais institutionnalisées. Les deux entités ont signé une convention dans un double objectif : d’une part renforcer leurs liens, et d’autre part pérenniser l’action des bénévoles de Caritas au sein des institutions médico-sociales jurassiennes. La convention cible les modalités selon lesquelles les prestations sont fournies.

Dans les faits, les bénévoles de Caritas accompagnent les hôtes de nombreuses institutions jurassiennes dans le cadre de la fin de vie et du deuil. La convention de collaboration permet de promouvoir un accompagnement optimal. /comm-lad