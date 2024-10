Des migrants apprennent à travailler le métal à Delémont

Un succès qui pourrait être réitéré

« Les gens sont présents, ils parlent français et on arrive à se comprendre. Ils ont vraiment envie d’apprendre, c’est une très belle surprise de ce côté-là », se réjouit Didier Joliat. Le gérant de l’école avoue que lui-même et son équipe de moniteurs avaient « quelques craintes », notamment liées à la barrière de la langue. Le projet pourrait ainsi être pérennisé, particulièrement si « ça débouche sur quelque chose. Il faut que ces personnes puissent trouver en emploi. Et dans ce cadre-là, on pourrait reconduire cette formation », précise Didier Joliat, qui espère accueillir un de ces migrants dans le cursus menant au CFC à l’avenir, au terme d’une mission réussie. Un parcours qui serait idéal selon le professionnel de la construction métallique. /jad