Sur les traces du théâtre jurassien

L’ouvrage raconte notamment l’influence qu’a pu avoir la politique sur les planches. Cette influence pouvait être plus ou moins forte selon la période explique Michel Thentz. Il précise que « c’est seulement avec le début du combat jurassien que le théâtre est devenu plus engagé politiquement et qu'il a accompagné le mouvement de création du canton du Jura ».