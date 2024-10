Une association artistique à Delémont pour favoriser les échanges

La Galerie et Atelier d’Art Samia Artho est installé à la place Roland -Béguelin 4 à Delémont depuis un peu plus de deux. Les artistes de la région peuvent y exposer leurs œuvres dans un lieu intime, situé au coeur de la vieille ville.

Une association a été créée il y a quelques semaines autour de la galerie d’art. Les quatre membres, dont Samia Artho, ont pour but de l’animer le lieu et de favoriser les rencontres entre les artistes et le public. Felix Artho, membre de l’association et Agnès Maeder, Présidente, parlent de cette association artistique…