Une 15e édition particulière pour la Junior Arc Expo

Une 15e édition faite de nouveautés. Voilà comment il serait possible de résumer la Junior Arc Expo, organisée vendredi et samedi à la Halle-Cantine de Saignelégier. L’exposition de bovins des jeunes éleveurs de l’Arc jurassien, qui aura réuni plus de 120 éleveurs et 320 têtes de bétail, a été pour la première fois organisée sur deux jours. Autre première : la présence de génisses et de vaches de toutes les races, et non plus uniquement les « traditionnelles » Holstein et Red Holstein, races les plus représentées de l’Arc jurassien.

« Ça nous tenait à cœur de donner la possibilité à chaque jeune de montrer les races qu’il a à la maison, même les races un petit peu moins représentées », explique la présidente du comité d’organisation, Maéva Grossniklaus. /comm-tbe