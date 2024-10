Des voix connues de la télévision pour un concert caritatif à Moutier

La tournée en question compte « une trentaine ou une quarantaine de dates », poursuit Aurélie Hoffmeyer, des dates qui se tiennent principalement en France. Celle qui a d’ailleurs participé à l’un de ces concerts avec la troupe se félicite de pouvoir compter sur les nombreux bénévoles qui l’aident à gérer les nombreux préparatifs. Le jeu en vaut la chandelle : les bénéfices collectés à l’occasion de ce concert seront reversés à l’ARTC, association qui œuvre pour la recherche contre les tumeurs cérébrales. Et les Prévôtois ne s’y trompent pas : « On sent un engouement. On a eu beaucoup de sponsors qui ont aidé à faire venir le groupe chez nous, on a certain nombre de restaurateurs qui nous aident, et la commune nous a aussi beaucoup aidés », détaille Aurélie Hoffmeyer. Et la cheville ouvrière du projet de conclure : « Il faut du temps et des personnes qui sont d’accord de prendre du temps pour pouvoir organiser ce genre d’événements d’ampleur, mais oui, c’est possible ! »

Pour acheter une place de spectacle – au prix de 20 francs pour les adultes et de 10 francs pour les personnes de moins de 16 ans –, il faut s’adresser au +41 79 771 89 61. Des places seront aussi en vente sur place le soir même. /comm-rch-tbe