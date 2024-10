« Un bilan très positif » pour la 58e Foire du Jura

Une satisfaction qui pose la question de l’avenir de la manifestation, alors que la Halle des expositions doit être démolie en 2025 ou 2026. « On aimerait bien continuer ici, mais on sait qu’il y a des bruits qui courent quant à la construction d’un hôpital à la place de la Halle des expositions. On espère pouvoir rester sur le même site encore pour une année au moins », explique l’homme fort de la Foire du Jura. Et dans le cas contraire ? « On souhaite essayer de trouver un emplacement à Delémont pour maintenir la traditionnelle Foire du Jura dans le chef-lieu jurassien… » /tbe