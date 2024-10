Corps sans vie retrouvés à La Chaux-de-Fonds : il s’agissait d’une famille

On en sait un peu plus sur les trois corps retrouvés sans vie vendredi dans un appartement de La Chaux-de-Fonds. Lundi matin, la Police neuchâteloise et le Ministère public indiquent qu’il s’agissait vraisemblablement de trois membres d’une même famille. ​Les circonstances relèvent très vraisemblablement d'un double homicide suivi d'un suicide, indiquent ces autorités.

De multiples investigations, conduites par le Ministère public, ont été effectuées par la police judiciaire. Les victimes sont issues d'une même famille. Il s'agit d'un couple, le père âgé de 38 ans et la mère de 42 ans, ainsi que de leur fille âgée de 17 ans. Ils étaient domiciliés depuis de nombreuses années à La Chaux-de-Fonds.

Actuellement, les constatations techniques faites sur les lieux plaident pour un double homicide commis par le père au moyen d'une arme à feu, suivi de son suicide, également au moyen d'une arme. La mère et la fille auraient probablement été tuées dans leur sommeil. S'agissant des motifs qui ont conduit à ces faits, ils font l'objet d'investigations, mais semblent être liés à une situation financière péjorée. Selon les éléments recueillis, les faits se sont déroulés à huis clos deux jours plus tôt.