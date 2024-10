Le canton du Jura champion de la croissance en 2022

L'activité économique en Suisse a poursuivi sa progression en 2022, indique ce lundi l’Office fédéral de la statistique (OFS). La croissance du produit intérieur brut (PIB) a été positive dans la totalité des cantons (+3% au niveau national). La fourchette des performances cantonales s'établit entre 0,1% et 7,8%, indiquant une disparité dans le tissu économique régional. Le Jura enregistre la croissance la plus robuste (+7,8%), principalement grâce au moteur de l’industrie manufacturière. Neuchâtel présente également une croissance soutenue (+5,8%) dans tous les groupes d'activités non-financières tout en bénéficiant largement de la progression de l'activité de production informatique, électronique et optique.

Le Valais (5,2%), les Grisons (4,9%), le Tessin (4,7%) et Lucerne (4,6%) sont également en forte croissance. Ces chiffres ressortent des premières estimations de l’OFS. /comm-lad