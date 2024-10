Une nouvelle stratégie pour faire face au vieillissement de la population

Une action globale cohérente

L’Etat appelle également à une meilleure coordination entre les différents acteurs impliqués ou encore à renforcer la promotion de la santé. Les autorités estiment, par ailleurs, que la participation de la communauté sera importante à l’avenir. « Il faut être innovant et peut-être aller plus loin que ce que nous faisons aujourd’hui dans le soutien et le suivi des personnes qui permettent le maintien des personnes âgées à domicile », a souligné le ministre de la Santé.