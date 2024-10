Votations fédérales : l’élargissement des autoroutes (2/4)

Les Suisses se prononceront le 24 novembre prochain sur quatre objets fédéraux. Parmi eux, l’Arrêté fédéral sur l’étape d’aménagement 2023 des routes nationales, combattu par référendum. Il vise à supprimer les goulets d’étranglement sur les autoroutes en élargissant les tronçons les plus fréquentés. L’objectif est notamment d’éviter le trafic d’évitement des bouchons par les villages alentour, qui augmente « les risques sécuritaires, la pollution et l’ensemble des nuisances », selon le conseiller aux États MCG Mauro Poggia interrogé par notre correspondante au Palais fédéral. Pour les opposants, cet élargissement va, au contraire, provoquer une hausse du trafic. « La mobilité s’adapte à l’infrastructure qu’on lui donne. C’est-à-dire que si vous augmentez la capacité des autoroutes, vous allez avoir plus de voitures qui vont y aller et qui ne vont pas privilégier d’autres modes de mobilité », argumente le coprésident de l’Association Transport et Environnement (ATE), David Raedler.