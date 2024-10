DJ Idem champion de France et finaliste mondial

Un titre de champion de France et une finale mondiale… Le Delémontain installé à Paris Mehdi Zitouna, alias DJ Idem, a vécu des derniers jours forts en émotion. Il prépare aussi son 1er album. A l’occasion de sa venue dans la région, il était l’invité de « La Matinale » ce mardi. « Beaucoup d’émotions, beaucoup de travail, une superbe aventure », résume-t-il. Ce titre de champion de France acquis il y a 10 jours « a changé les regards », ajoute DJ Idem qui estime avoir gagné grâce à ses « choix musicaux ». Lors de la finale mondiale, si le Delémont a pris la 4 place, les choses auraient pu tourner différemment : « Le public était de mon côté (…) Le champion m’a dit que c’est de moi qu’il avait le plus peur », affirme DJ Idem qui travaille depuis 3 ans sur son premier album, « un album à l’ancienne avec de superbes instru » qui intègre notamment Akhenaton, le rappeur d’IAM et devrait sortir début 2025. /mmi