« La grande interview » : Gilles Marchand

Gilles Marchand a permis à la SSR de se développer et d’évoluer dans le monde des médias numérisés et globalisés. Selon Gilles Marchand, deux logiques vont désormais co-exister. « Une première logique mettra à disposition une plate-forme qui proposera des programmes à la carte dans les différentes langues. On va jouer à fond la carte de la cohésion nationale en mettant à disposition de manière simple et accessible ce que nous fabriquons. À côté de ça je pense qu’il restera, en radio et en télévision, des chaînes plus classiques pour continuer à offrir un programme, une expérience, une ambiance ou un plaisir qui sera partagé simultanément par les personnes qui s’y adonneront. »