L’industrie medtech en plein essor dans le Jura

La diversification de l’économie jurassienne n’est pas qu’un vain mot mais s’inscrit dans la réalité. L’industrie medtech connaît ainsi un bel essor dans le Jura qui compte 67 entreprises, startups et institutions de recherche. Les sociétés des technologies médiales sont installées dans les trois districts avec toutefois une concentration plus forte dans celui de Delémont en raison de la présence du Parc suisse de l’innovation à Courroux. Les constats émanent d’une carte qui a été présentée ce mercredi à l’occasion du Medtech Congress, une rencontre de professionnels du domaine, sur le site d’Innodel. Le chef du Service cantonal de l’économie et de l’emploi, Claude-Henri Schaller, relève que la « technologie médicale est bien implantée » dans le Jura. Il reconnaît toutefois que les sièges des grands groupes restent implantés dans les centres économiques du pays. Claude-Henri Schaller souligne que l’implantation du Parc suisse de l’innovation dans le Jura vise précisément à développer l’écosystème des medtech et espère que cela « pourra intéresser, un jour, un siège d’entreprise internationale à venir s’installer dans la région ».