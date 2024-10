Langue bleue : des réflexions à mener sur la caisse des épizooties

Presque un quart des exploitations agricoles jurassiennes sont touchées par la langue bleue, soit quelque 240 fermes. Le chiffre a été donné mercredi matin au Parlement par le ministre de l’Économie, Jacques Gerber, en réponse à une question orale du député Alain Koller(UDC). L’élu de Bourrignon a demandé au Gouvernement si la caisse des épizooties ne pouvait pas prendre en charge les vaccins qui vont bientôt arriver en Suisse et qui coûtent 4,75 francs par animal. Jacques Gerber a indiqué que les animaux décédés étaient couverts à 90% par l’entité, soit une centaine de bovins et quelque 120 ovins. Ce n’est, en revanche, pas le cas pour tous les coûts annexes, les pertes d’exploitation et de rendement ainsi que le vaccin.

Jacques Gerber a rappelé que la caisse des épizooties n’était pas gérée par le canton. « Il faut discuter avec les responsables et peut-être proposer une modification de la base légale ou du règlement pour que ce genre de choses soit pris en charge », a déclaré le ministre de l’Économie à la tribune. Selon lui, il s’agirait toutefois aussi de mener une réflexion en lien avec le financement de la caisse.