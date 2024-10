Partielle au Gouvernement : Pascal Prince (3/3)

Ce mercredi, on vous présente Pascal Prince. Le citoyen de Courrendlin est âgé de 55 ans et travaille en tant que chef assistant clientèle aux CFF. Il évoque son engagement politique, qui a pris racine au sein du groupe Bélier dans le cadre de la lutte pour la création du canton du Jura. Sous les couleurs du PCSI, il a ensuite été conseiller de ville à Delémont et député au Parlement jurassien. Ce contrôleur de train a ensuite rejoint le mouvement HelvEthica, qui a vu le jour lors de la pandémie du Covid-19. « L’évolution de la société n’est malheureusement pas suivie par les partis. Les partis sont toujours figés dans leurs mêmes concepts, il y a la gauche, il y a la droite, c’est vraiment pénible parce que tout a changé », explique Pascal Prince.

En dehors de la politique, ce père de deux enfants désormais adultes est notamment passionné de vieilles voitures. Il a fait l’acquisition d’une Cadillac Fleetwood Brougham de DaBryan datant de 1984 il y a quelques années qu’il utilise, entre autres, à l’occasion de mariages. « C’est un rêve de gosse. J’ai toujours bien aimé les voitures américaines, j’ai grandi avec les séries américaines. Mon papa était mécanicien sur automobile, j’ai toujours un peu baigné là-dedans. Je trouve que l’automobile est un des exemples de la fabuleuse, intelligence, ingénierie et génie du genre humain », précise Pascal Prince. C’est d’ailleurs avec cette limousine de 7m de long qu’il a emmené notre journaliste Emilie Muhmenthaler faire un tour lors du tournage de son portait.