À l’approche de l’élection partielle au Gouvernement jurassien, les candidats se prêtent au jeu du « Placard à questions ». Pauline Godat (Les Vert-e-s), Stéphane Theurillat (Le Centre) et Pascal Prince (HelvEthica) ont répondu à une série de questions décalées et impertinentes, seuls face à notre caméra et avec un buzzer pour passer les questions auxquelles ils ne souhaitent pas répondre.

Ce vendredi, Pauline Godat a répondu à nos questions :