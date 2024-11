Soutien du PEV Les Socio-Chrétiens à Stéphane Theurillat

Stéphane Theurillat pourra compter sur les voix du PEV Les Socio-Chrétiens. La section cantonale du Parti évangélique appelle à voter pour le candidat du Centre lors de l’élection partielle au Gouvernement jurassien le 24 novembre. Elle estime dans un communiqué transmis jeudi qu’il est le plus à même de relever le défi de rétablir des finances suffisantes pour mener des politiques climatique, sociale et sanitaire adéquates pour le canton. Deux autres candidats sont en lice pour succéder au PLR Jacques Gerber, à savoir l'écologiste Pauline Godat et Pascal Prince pour le mouvement HelvEthica. /comm-emu