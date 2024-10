Posez vos questions aux candidats au Gouvernement jurassien

La rédaction de RFJ vous invite à participer au débat politique et à poser vos questions aux trois candidats au Gouvernement jurassien, Pauline Godat (Les Vert-e-s), Stéphane Theurillat (Le Centre) et Pascal Prince (HelvEthica). Qu’elles portent sur leurs projets, leurs valeurs ou priorités pour le canton, les questions peuvent être envoyées dès à présent et tout au long de notre grand débat pour le Gouvernement jurassien organisé le mardi 5 novembre de 18h20 à 19h15.

Pour envoyer une question, il suffit de la transmettre par WhatsApp au 079 812 20 20 en mentionnant votre nom, prénom et votre localité, ainsi que le nom du candidat auquel vous vous adressez. RFJ relaiera ces questions en direct, offrant aux candidats l’opportunité de répondre à vos préoccupations. /gtr