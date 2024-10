Un cadre légal pour l’intégration des fonctionnaires prévôtois dans le Jura

La reprise des fonctionnaires de Moutier au sein de l’Etat jurassien se précise. Le Parlement a accepté mercredi en première lecture, par 50 voix contre 9, une modification de la loi sur le personnel de l’Etat. La révision prévoit notamment que les employés concernés conservent leurs années d’ancienneté acquises sous l’administration bernoise et qu’une indemnité leur soit accordée si le salaire jurassien est moins favorable. Deux amendements du groupe PLR qui demandaient de retirer ces mesures ont été refusés. Pour la ministre des Finances, Rosalie Beuret Siess, et la majorité des parlementaires, il était important de respecter les engagements pris envers la population prévôtoise. « L’arrivée de Moutier est un événement exceptionnel et a nécessité des mesures exceptionnelles. Aujourd’hui, on cherche à intégrer le personnel prévôtois dans les meilleures conditions possibles. Par contre, il est évident que la question des indemnités constituera sur quelques années des différences salariales au sein de la fonction publique. Celles-ci devraient tendre à diminuer dans le temps », a souligné à RFJ la ministre.