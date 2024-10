Cochons et chevaux réunis au Marché de St-Martin

Dans un peu plus d’une semaine, Porrentruy va accueillir la 26e édition du Marché de St-Martin. Pendant six jours, soit du vendredi au lundi de St-Martin, puis le samedi et dimanche du Revira, une petite cinquantaine de cabanes seront dressées dans les rues de la vieille ville, occupées majoritairement par des artisans et des métiers de bouche de la région. L’hôte d’honneur, la Fédération suisse du cheval franches-montagnes, prendra place dans la cour de l’Hôtel-Dieu. Elle sera représentée par la Fédération jurassienne d’élevage chevalin et par le Syndicat d’élevage d’Ajoie, qui vont faire venir une jument et son poulain sur la place de fête.

Cette année, l’espace Auguste Viatte, à l’Hôtel des Halles, sera occupé par six artisans qui montreront leur savoir-faire. Une potière, un bijoutier-orfèvre, une dentelière, une vitrailliste, une sellière et un maroquinier travailleront à l’abri et au chaud. « Ce sont des artisans qui ont besoin d’un endroit chauffé, un endroit où ils peuvent laisser leurs affaires », souligne Evelyne Gigon. La membre du comité se réjouit de cette nouveauté, qui lui semble en adéquation avec l’aspect traditionnel du Marché de St-Martin.

Jusqu’à présent, l’espace Auguste Viatte était occupé par l’exposition des 2500 petits cochons de la Fondation des Castors – Foyer de Porrentruy, qui seront à découvrir cette année à l’Esplanade Centre. /ncp