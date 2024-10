Creapole SA redéfinit son offre d’accompagnement à la création d’entreprise. La société basée à Delémont a mené des entretiens auprès de différentes entreprises et organisations jurassiennes afin de définir une nouvelle vision. Elle proposera désormais un accompagnement en stratégie et en communication digitale. Par ailleurs, elle pourra accompagner sa clientèle en matière de durabilité, via un diagnostic et l’établissement d’une feuille de route. /comm-lad