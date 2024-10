Halloween se décline sur grand écran

Ceux qui aiment se faire peur peuvent le faire derrière un grand écran. Le cinéma Cinemont à Delémont diffuse dès ce jeudi le film « Terrifier 3 ». Dans le jargon cinématographique, ce long métrage est placé dans la catégorie « slasher », comprenez là qu’il s’agit d’un film d’horreur dans lequel le tueur agit sans motif et avec beaucoup de violence. Dans « Terrifier 3 », le tueur est déguisé en Père Noël et s’en prend notamment à des enfants. Il a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux, certains indiquant que ce long métrage fait vomir. Directeur de Cinemont, Dave Cattin tempère. S’il reconnaît la violence du film et son côté « trash », il indique qu’il l’a trouvé « plutôt burlesque et vraiment exagéré ».