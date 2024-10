Le PLR plaide pour une révision totale de la Constitution jurassienne

« De toutes parts, et le groupe d’experts mandatés par le Gouvernement l’a encore relevé récemment, il faudrait un certain toilettage de nos institutions et de la structure de l’État. Cela ne porterait pas que sur des questions relatives au fonctionnement des institutions. La Constitution est aussi le texte de base de toutes les tâches qui sont déférées à l’État, le but de cette révision c’est aussi de questionner les prestations de l’État jurassien de manière globale. Il reviendra au peuple de définir ces questions », commente Anael Lovis qui défend que des raisons politiques, structurelles ou institutionnelles ne permettent pas actuellement une réforme en profondeur.