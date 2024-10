Les décolleteurs à nouveau réunis à Tramelan

Le rendez-vous du décolletage a lieu ce jeudi soir au Centre Interprofessionnel de perfectionnement de Tramelan, dans le Jura bernois. Il a pour but de réunir les professionnels de ce domaine de fabrication. La rencontre est organisée par le CIP Technologie et par l'association des Fabricants de Décolletages et de Taillages.







Au cœur des enjeux quotidiens du secteur

Le thème de cette édition est axé sur le terrain et la technique et plus précisément sur les solutions technologiques qui se glissent au cœur des enjeux quotidiens du secteur tel que le « lavage et séchage ». Dans une perspective écologique, les "lessives ou solvants" seront notamment abordés. « On essaie toujours d’aller au mieux et notre industrie qui était réputée comme assez polluante se met de plus en plus à l’énergie renouvelable et durable et je crois que c’est une bonne chose pour tout le monde », explique Laurent Martinerie, responsable du département CIP Technologie.







30 bougies et pas mal de changements

À noter que le CIP Technologie fête ses 30 ans par la même occasion. Pour Laurent Martinerie, en 30 ans, les choses ont bougé, mais la vision du CIP Technologie, elle, n’a pas changé : « On est plus parti sur la recherche et le développement. On travaille pour l’ASRH, l’association suisse de recherche horlogère qui nous donne des mandats pour travailler sur de nouvelles matières. On a développé un micro atelier donc on essaie en fait de rester toujours dans notre ADN de la formation, mais également d’avoir une vision un peu plus lointaine ». /mbe