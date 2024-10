Mesures énergétiques limitées à Muriaux

La stratégie énergétique de Muriaux pour ses deux bâtiments communaux, à savoir le bureau communal de Muriaux et l’école des Emibois, a été définie. Elle se veut « prudente », selon les autorités, qui ont réuni mercredi soir les citoyens lors d’une assemblée extraordinaire. Trois variantes étaient proposées et c’est finalement la recommandation du Conseil communal qui a été retenue, à savoir un projet d’assainissement énergétique minimal sur les deux bâtiments. Le système de chauffage y sera changé. Par ailleurs, un appartement qualifié d’insalubre sera refait dans l’édifice de Muriaux. Le montant des investissements sera présenté dans le cadre du budget 2025. Ces mesures doivent permettre à la commune de réduire les émissions de CO2, les coûts d’entretien et de respecter les recommandations cantonales.

A noter encore que l’assemblée a validé le nouveau règlement communal relatif à l’approvisionnement en eau potable. /comm-mle