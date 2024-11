Reflets d’Ajoie souffle ses 50 bougies et se tourne vers l’avenir

Résolument tourné vers l’avenir

Ce spectacle et ce jubilé, c’est aussi l’occasion de regarder vers l’avenir. « On avait déjà bien rappelé l’histoire de Reflets d’Ajoie lors du 45e, explique Jérôme Courbat. Cette fois, on a décidé de se projeter dans le futur. On a la chance d’avoir sept jeunes cadets motivés. C’est aussi pour eux qu’on a envie de trouver un nouveau public. »

L’ensemble a à cœur de casser l’image vieillotte qui colle à l’accordéon et qui explique peut-être en partie la baisse du nombre de membres. Ils étaient plus de 50 aux débuts. Ils sont une vingtaine aujourd’hui. « Au niveau de la musique, cela n’a rien changé, explique Nicole Huber, membre depuis 42 ans. On entend peut-être juste un peu plus nos erreurs lors des répétitions. » Reste que l’instrument a évolué, et aujourd’hui il ne se limite plus au répertoire folklorique, estime Jérôme Courbat : « L’aspect champêtre et folklorique de l’accordéon existe, il fait partie de son histoire, mais on veut montrer que l’on peut aussi aller dans d’autres styles. »

Retrouvez plus d’informations sur le spectacle « Le Bal » sur les pages facebook et instagram de Reflets d’Ajoie. /tna