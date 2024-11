Trois années à défendre les droits démocratiques des Boliviens

C’est une mission de trois ans qui est arrivée à son terme. Coraline Kaempf est de retour de Bolivie. Depuis un peu plus de deux semaines, elle retrouve son Jura. L’occasion de faire le point sur le travail réalisé sur place, mais aussi de retrouver ses repères dans sa région d’origine.

En Bolivie, à Santa Cruz, la journaliste jurassienne a mis à profit son expérience dans la communication. Sur mandat de l’association suisse Comundo, elle a travaillé pour l’association bolivienne Acovicruz, qui s’occupe de renforcer les droits démocratiques de la population bolivienne. Elle a notamment travaillé avec les contrôles sociaux, des comités de citoyens chargés de mettre en lumière les mauvaises pratiques dans les administrations ou les cas de corruption. Sur place, elle a notamment aidé l'association à mieux communiquer. « Je me suis vite rendu compte que pour que la communication soit efficace à l’extérieur, il faut la travailler à l’intérieur. On a dû créer toutes les bases, choisir quoi valoriser et privilégier certains thèmes. Il a aussi fallu créer une relation de confiance. »





Des progrès qui s’installent lentement

Un travail qui a porté ses fruits. Malgré tout, Coraline Kaempf a aussi dû composer avec la réalité du terrain, et revoir ses objectifs en cours de route. « C’est impossible de tout changer. Durant la première année, j’étais peut-être un peu idéaliste. Mais si on espère tout changer, on devient fou. Il faut apprendre à composer avec ça et cerner où sont les possibilités de changement. Sur le coup, c’est difficile de se rendre compte des progrès. Il y a cette sensation que l’on n’arrive pas à faire bouger les choses, regrette Coraline Kaempf. Mais avec la distance, je me rends compte que chaque petite stabilité que l’on arrive à donner dans un contrôle social va permettre de construire quelque chose de plus grand. Par exemple, on a constaté que les contrôles sociaux se rendent compte désormais que la communication est un outil pour développer de meilleures relations avec les politiciens et les médias. »





S’adapter pour se faire entendre

Difficulté supplémentaire pour Coraline Kaempf, il a aussi fallu s’adapter aux différences culturelles. Pas question de faire bouger les choses sans faire l’effort de se plier à la manière de faire locale. « On doit apprendre une certaine humilité et adapter notre manière d’agir, explique Coraline Kaempf. En tant que femme, il y a tout un apprentissage qui doit se faire pour être prise au sérieux. Il faut aussi faire face à l’adultocentrisme, qui ne laisse pas de place aux jeunes. Il faut apprendre à se faire respecter par les personnes plus âgées. C’est un long apprentissage, mais c’est aussi un atout que je ramène avec moi aujourd’hui. »