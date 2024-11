Un Jurassien à la tête de la rédaction de Keystone-ATS

Résister à la crise et intéresser le public

Aujourd’hui établi à Berne, Federico Bragagnini accède à la rédaction en chef de Keystone-ATS dans un contexte économique difficile. Les médias régionaux – à la fois presse écrite, radios et télévisions – sont les clients de l’agence, et lorsque ceux-ci traversent une crise, par effet domino, Keystone-ATS en fait les frais. Tout récemment d’ailleurs, l’entreprise a annoncé des coupes budgétaires : une réduction du taux du bureau de Sion (VS) de 120 à 80% et deux licenciements. Le nouveau rédacteur en chef estime que ce contexte compliqué constitue son principal défi.