La biodiversité favorisée à la Ferme du Bonheur

Trois partenaires s’allient pour un projet destiné à favoriser la biodiversité à Porrentruy. Le canton du Jura, la Banque cantonale du Jura et la Ferme du Bonheur ont planté ce samedi matin 1'500 arbres et arbustes sur le site de la maison d’hôtes au lieu-dit du Pont d’Able. L’opération a été financée par la BCJ sur une idée du propriétaire-exploitant de la Ferme du Bohneur, Gabriel Schenk, et elle est coordonnée par l’Office de l’environnement. Les arbres et arbustes choisis sont indigènes comme le noisetier, l’églantier, l’érable champêtre ou encore le tilleul. Ils permettront de fournir des couloirs de déplacement pour la faune et un ombrage aux rives de l’Allaine. Concrètement, les arbustes et arbres constitueront une haie entre les deux massifs forestiers qui entourent la Ferme du Bonheur et formeront une berge boisée le long du cours d’eau. Ce dernier aspect assurera un ombrage sur les eaux dans le but de lutter contre la hausse de la température de la rivière consécutive au réchauffement climatique. Le responsable du domaine nature à l’Office cantonal de l’environnement, Laurent Gogniat, souligne que la faune piscicole est « extrêmement sensible aux températures hautes » et que « certaines espèces de poissons sont sous stress à partir de 20 degrés ». Le projet mis en place dans les environs de la Ferme du Bonheur représente ainsi un bon exemple de pratiques à encourager et à généraliser.