Une mesure pas suffisante pour l’Association du commerce jurassien

L’Association du commerce jurassien salue une mesure qui va dans le bon sens face au tourisme d’achat mais qu’elle estime insuffisante. La Confédération a décidé récemment de faire passer la franchise-valeur de 300 francs à 150 francs par personne et par jour dès l’année prochaine. Au-delà du nouveau seuil, il faudra s’acquitter de la TVA suisse. La mesure vise à améliorer la justice fiscale et à réduire le tourisme d’achat. L’Association du commerce jurassien est directement concernée puisque bon nombre de Jurassiens se rendent en France pour faire des achats. Le président de l’Association du commerce jurassien, Thomas Schaffter, estime que « la mesure va rappeler l’importance de consommer localement ». « Toute mesure allant dans ce sens sera accueillie favorablement mais je ne l’idéalise pas pour autant », précise le Bruntrutain qui n’en attend pas monts et merveilles. Thomas Schaffter dit également comprendre les Jurassiens qui vont faire leurs emplettes en France en raison de leurs difficultés économiques et n’entend pas diaboliser les personnes en question. Il rappelle toutefois que « certains produits ne sont pas forcément beaucoup plus chers en Suisse ». Thomas Schaffter souhaite, par ailleurs, que « les autorités s’attaquent sérieusement à l’îlot de cherté qu’est la Suisse » et dénonce « les distributeurs, les intermédiaires, qui renchérissent fortement les prix dans notre pays ».