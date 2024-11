Le brouillard actuel favorisé par un puissant anticyclone

Toutes les régions ne sont pas logées à la même enseigne et il existe même des disparités locales importantes d’une localité à l’autre. « C’est vraiment de la micrométéorologie, c’est plus difficile à expliquer. Quand on a des situations où la limite du brouillard est plus basse, il a tendance à se former dans certains vallons spécifiques et pas dans d’autres. Alors que si on a une légère tendance à la bise avec une limite plus élevée, il va s’étendre nettement plus sur la région », poursuit le météorologue. Selon Nicolas Borgognon, cette situation anticyclonique devrait perdurer au moins jusqu’en début de semaine prochaine. /emu