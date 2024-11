Un nouveau patron pour le magasin tout-terrain de St-Brais

C’est un lieu de proximité qui peut continuer à vivre. L’unique magasin de St-Brais a un nouveau patron. Ludovic Flament gère depuis ce lundi le café-épicerie-boulangerie-poste situé au centre de la commune franc-montagnarde, près de l’église. Ce Français installé depuis plus de dix ans à Bellelay a succédé à Nathanaël Grunenwald qui a dirigé l’établissement ces deux dernières années. Le magasin s’appelait « Chez Nata » et a été rebaptisé « L’Antre deux POSTE ». Son nouveau patron est âgé de 39 ans et s’appuie sur une expérience de onze années dans la restauration à Saignelégier puis à La Theurre. « J’ai trouvé ici un lieu de vie très accueillant », explique l’homme originaire de Hénin-Beaumont dans le Nord de l’Hexagone. Ludovic Flament souligne aussi que les premiers contacts avec la clientèle taignonne ont été très chaleureux.