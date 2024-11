Bientôt de nouvelles « entreprises innovantes et créatrices d’emploi » à Courgenay

« La Matinale » continue de vous présenter les associations de communes jurassiennes. Derrière des acronymes parfois barbares se cache un objectif et une utilité pour les communes de la région. La SEDRAC, Société d’équipement et de développement de la région d’Ajoie et du Clos du Doubs, est à l’honneur ce mardi. Parmi les projets de la SEDRAC, il y a le développement de la zone d’activités à Courgenay et donc le déclassement de quelque 60'000 m2 de terres agricoles dans le but d’accueillir des « entreprises innovantes et créatrices d’emplois et qui sont susceptibles de faire revenir nos jeunes dans la région », explique le président Thierry Crétin. « On s’occupe aussi des zones friches », ajoute-t-il en citant comme exemple la Flasa à Alle. Autre future nouveauté : « Dans les nouvelles zones d’activités, on va distribuer les revenus fiscaux et l’impôt des frontaliers à toutes les communes proportionnellement à leur nombre d’habitants », affirme Thierry Crétin. /mmi