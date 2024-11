Des discussions autour d’un café comme moyen d’intégration

Plusieurs cours de français sont dispensés dans la capitale jurassienne, notamment par Avenir Formation ou le Centre d’animation et de formation pour femmes et familles (CAFF), mais ils restent très scolaires et formels. La création du « Blabla café » a été réfléchie pour compléter pour cette offre selon l’instigatrice. « Nous avons constaté qu’il manquait un espace plus informel et social pour pratiquer la langue », relate Türkan Gündüz.

La première session du « Blabla café » se tient ce mercredi 6 novembre de 18h30 à 20h au Mix café à Delémont, ainsi que les mercredis suivants à la même heure. /jad