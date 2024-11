Rires sur Lajoux mise sur la découverte

Rires sur Lajoux affine son identité. Le festival d’humour franc-montagnard revient pour une troisième édition les 9, 11 et 12 avril 2025 à la Maison des Œuvres. L’association La Diva, qui organise l’événement, a dévoilé sa programmation ce mardi. Les planches djoulaises seront foulées par les Français Thomas GT et son humour décalé, Cyril Etesse et ses imitations ainsi que le duo formé de Gil Alma et Ben Joubert pour un spectacle racontant l’histoire d’un mariage qui part en sucette. La scène humoristique belge sera aussi à l’honneur avec l’énergique Manon Lepomme.





Faire avec les moyens du bord

Avec un budget de 53'000 francs, une salle pouvant accueillir entre 310 et 410 personnes et des dispositions techniques limitées, les organisateurs n’ont pas la possibilité d’attirer de grandes têtes d’affiche. La venue de D’jal lors de la précédente édition « était une opportunité grâce à un ami du festival qui le connait personnellement », explique Sandro Cestele. Mais pour 2025, le président du comité d’organisation a misé sur « des artistes reconnus mais pas connus du grand public », soulignant l’aspect de découverte qui forge l’identité de Rires sur Lajoux.