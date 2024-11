La Société des peintres et sculpteurs jurassiens souffle ses 70 bougies

La Société des peintres et sculpteurs jurassiens (SPSJ) a 70 ans. Pour marquer l’événement, elle organise une biennale à la Cave à Soyhières, du 10 novembre au 1er décembre prochains. Des œuvres de 28 artistes – de tous styles et de toutes techniques – seront visibles. La SPSJ, présidée par le Tramelot Mathieu Chaignat, compte aujourd’hui 39 membres du Jura et du Jura bernois.

Parallèlement à la biennale, la SPSJ a entrepris une démarche originale pour marquer son 70e anniversaire. Des boîtes en bois de 20 centimètres sur 20 ont été conçues par des élèves de Solutions Transitoires de Bienne, avec mission pour les 23 artistes qui ont accepté de prendre part au projet de les décorer sur le thème Paysages de l’Arc jurassien, hier et aujourd’hui. Ces œuvres réalisées lors d’un travail à la fois individuel et collectif seront à découvrir durant la biennale. Elles seront mises en vente au profit du Fonds des bourses du Jura et Bienne, visant à soutenir des jeunes dans leur parcours de formation. Par ailleurs, ce projet des boîtes a donné naissance à un livre qui met les œuvres en lumière et qui présente les auteurs sous forme de portrait chinois. « Il est important de laisser une trace de l’activité artistique du moment. L’ouvrage n’est donc pas une rétrospective de la société », précise Mathieu Chaignat. /rch