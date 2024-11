Le flou pour l’économie jurassienne après l’élection de Donald Trump

Wait and see : c’est un peu l’état d’esprit de l’économie jurassienne d’exportation après l’élection de Donald Trump mercredi à la présidence des États-Unis. Le républicain a annoncé durant la campagne son intention de relever de manière importante les droits de douane pour les produits importés. Un tel projet serait particulièrement négatif pour les entreprises qui exportent aux États-Unis dont Willemin-Macodel. La société delémontaine active dans la machine-outil dispose aussi d’une filiale dans le pays pour assurer la vente et les services. Le codirecteur général de Willemin-Macodel, Olivier Haegeli, est également vice-président de la CCIJ, la Chambre d’industrie et de commerce du Jura. Il estime que le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis n’est ni une bonne, ni une mauvaise nouvelle pour l’économie. Olivier Haegeli en prend simplement acte tout en espérant que son entreprise pourra continuer à bien travailler avec les États-Unis. L’industriel jurassien affirme également qu’il est difficile de savoir si Donald Trump augmentera réellement les droits de douane et dans quelle mesure il pourrait le faire. Olivier Haegeli souligne que le républicain affiche, certes, « un protectionnisme exacerbé » mais précise qu’il « faut voir jusqu’où il pourra aller et que cela est bien trop tôt pour le dire ». Le codirecteur général de Willemin-Macodel rappelle aussi que l’administration Biden a déjà mis en place certaines mesures protectionnistes. Olivier Haegeli relève, enfin, que le premier mandat de Donald Trump « a apporté beaucoup de confiance dans l’économie américaine et que l’économie suisse ou mondiale a aussi pu en bénéficier pour une part ».