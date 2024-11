Une première saison d’endurance validée pour Grégoire Saucy

Grégoire Saucy s’est rangé sur le bas-côté. Le pilote jurassien a terminé sa saison en endurance, tant d’un point de vue du Championnat du monde que du Championnat d’Europe. Avec ses coéquipiers, Grégoire Saucy a terminé au 9e rang du Championnat du monde, après un dernier week-end de course il y a quelques jours à Bahreïn. Un peu plus tôt cet automne, la saison européenne s’est finie par une 4e place pour le Jurassien et ses coéquipiers. Grégoire Saucy a dressé le bilan ce mercredi dans « La Matinale » : « J’ai beaucoup appris et progressé (…) Je suis vraiment content », affirme le Vadais pour sa découverte de l’endurance après avoir roulé dans les antichambres de la Formule 1. Si les discussions sont actuellement en cours quant à la situation de Grégoire Saucy la saison prochaine, il assure que son but est « de rester en endurance. Mon but ultime c’est d’arriver en hyper car ces prochaines années, la catégorie reine du championnat du monde d’endurance ». /mmi