Laurie Roth : « Il ne faut pas se croire solide, il faut demander l’aide qui est nécessaire »

« La Matinale » est entrée dans les coulisses du Ministère public jurassien ce jeudi. Laurie Roth a démissionné de sa fonction de procureure, un mandat qui a pris fin le 31 octobre pour réorientation professionnelle. Elle est revenue sur plus d’une décennie au sein de la justice jurassienne et les difficultés et défis de la profession, notamment la charge émotionnelle et l’impact sur la vie privée : « Au Ministère public jurassien, on a beaucoup de chance car il y a une solidarité extrême », précise Laurie Roth. L’une des affaires qui a beaucoup marqué le Jura ces dernières années, c’est le drame de Courfaivre, survenu il y a 5 ans : « Ça a été une affaire difficile à gérer émotionnellement. Le plus dur pour moi a été d’annoncer les premiers éléments de l’enquête à la famille. Par chance, un policier très expérimenté m'a accompagnée et aidée à affronter cette charge émotionnelle », raconte l’ex-procureure. « Il ne faut pas se croire solide, il faut demander l’aide qui est nécessaire pour ne pas avoir un retour de bâton plus tard », explique-t-elle.