Un camp scout jamais vu dans le Jura

« Le plus grand camp de jeunesse depuis la création du canton ». C’est ainsi que les organisateurs de JUBACA (Jura et Berne au camp) ont présenté leur projet à la presse jeudi matin. Plusieurs scouts de la région se sont lancés dans l’organisation d’un camp cantonal qui se tiendra du 21 juillet au 2 août dans les pâturages de Soulce. Près de 400 participants du Jura, du Jura bernois, de la partie francophone de Bienne, mais peut-être aussi d’ailleurs devraient être au rendez-vous pour cette première. D’habitude, l’Association du scoutisme jurassien met sur pied un week-end qui fait office de camp d’été, mais pour l’an prochain, le comité d’organisation veut voir les choses en grand. « C’est une formule connue dans d’autres cantons. On a eu l’occasion d’y participer en tant que bénévoles, mais ce qui a surtout lancé le projet, c’est notre participation au camp fédéral en 2022. On s’est demandé pourquoi ne pas amener cette organisation chez nous », raconte Charline Unternährer, co-responsable de JUBACA. Toutefois, ce n’est pas une mince affaire de créer un tel camp. Le budget total de cet évènement a été estimé à 180'000 francs, une somme que les organisateurs espèrent couvrir grâce aux frais d’inscription, aux subventions Jeunesse+Sport et aux sponsors.