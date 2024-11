Une commune unique à envisager dans le district de Delémont

L’idée d’une commune unique du district de Delémont mérite d’être creusée. C’est l’avis du comité de l’Association des maires et présidents de Bourgeoisie du district de Delémont (AMDD). Une proposition en ce sens est soumise ce jeudi soir à l’assemblée de l’AMDD qui se réunit à Soyhières. Il s'agit de l'un des scenarios envisagés. Les maires disposent d’un délai jusqu’à la fin de l’année pour soumettre la question à leur exécutif respectif et déterminer si leur commune souhaite participer à un groupe de travail. Le comité de l’AMDD veut ainsi à donner une nouvelle dimension à l’Association des maires et présidents de bourgeoisie du district de Delémont. Il estime que la création d’une commune unique représente un sujet « à la fois nécessaire et ambitieux ». Il souligne plusieurs problèmes issus du fonctionnement actuel, notamment la difficulté à trouver des personnes prêtes à assumer des fonctions politiques, la marge de manœuvre financière étroite des petites communes, la difficulté des tâches ou encore la complexité croissante des politiques publiques. En bref, l’écart entre l’autonomie réelle et l’autonomie perçue ne cesse de croître. Le but de la démarche vise ainsi à préparer un projet de fusion en lui donnant des contours clairs. Le sujet « Delémont et sa couronne » pourrait donc être repris puisque la perception de la population a évolué depuis son échec partiel en 2016. Le nouveau projet vise ainsi à cibler les attentes, informer la population sur sa nécessité et son avancement avec pour objectif de parvenir à un concept concret. /comm-fco