Une protection renforcée pour trois sites naturels des Franches-Montagnes

Trois réserves naturelles des Franches-Montagnes seront désormais mieux protégées. Le Gouvernement jurassien a adopté deux arrêtés en lien avec La Gruère et le Plain de Saigne, selon une information transmise jeudi. Il a, par ailleurs, procédé à un nouveau dépôt public concernant la Tourbière de La Chaux-des-Breuleux qui comprend l’interdiction d’accéder à la partie centrale de l’objet. Cette mesure a été décidée pour éviter toute perturbation du site jugé « très sensible » et en raison de la création d’un refuge de chasse.

Ces trois projets avaient été déposés publiquement en 2021 et avaient suscité vingt oppositions. Dix ont pu être levées, les autres ont été maintenues et font l’objet de décisions qui accompagnent l’adoption des arrêtés par l’exécutif cantonal. Le principal motif d’opposition concerne l’impossibilité de reconstruire, en cas de destruction, les bâtiments non agricoles ou sylvicoles dans le paysage marécageux de La Gruère.





Des règles pour les activités humaines

Le canton rappelle que les périmètres et dispositions de protection de ces trois sites ont été adaptés et mis en conformité avec le droit fédéral. Ces modifications visent à « conserver et protéger durablement les qualités biologiques et paysagères exceptionnelles de ces tourbières ». Les activités humaines ont été reconsidérées et les règles de comportement revues. Il sera, par exemple, interdit de camper, faire du feu, se servir d’embarcations sur les plans d’eau, utiliser des drones et cueillir des plantes et des baies. Les chiens devront être tenus en laisse. Le site de La Gruère a fait l’objet d’une approche particulière. Les activités de baignade et de patinage y resteront tolérées, mais des zones d’accès à l’eau ont été délimitées. Il sera, par ailleurs, désormais interdit de quitter les sentiers et aires de détente définies. /comm-alr