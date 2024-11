Gare aux arnaques au moyen de Twint

Des milliers de visiteurs sont attendus dans les Jura ces prochains jours pour fêter la Saint-Martin. Et pour payer leurs consommations, l’application Twint sera évidemment sollicitée puisque cinq millions de Suisse l’ont sur leur téléphone. Mais attention aux arnaques. Certaines personnes mal intentionnées utilisent ce moyen pour éviter de payer leur commande. Les associations et petits commerces ont souvent une version simplifiée de Twint. Sans frais et sans terminal de paiement, c’est un QR code qui est mis à disposition pour arriver sur la page du bénéficiaire. Et sans une surveillance accrue des différentes étapes de paiement, les arnaqueurs peuvent voler le prestataire. Le groupe de jeunesse d’Alle en est conscient. Son président Simon Studer a « la quasi-certitude que certaines arnaques n’ont pas été constatées ». Evidement, ces personnes profitent du monde et du stress qu’engendre le service au bar lors de manifestations.