La cause animale présente au Marché de St-Martin

La cause animale sera défendue pendant le marché de St-Martin à Porrentruy. Le collectif citoyen « Les 1800 sans nom » sera présent vendredi de 15h à 17h pour distribuer des flyers. Les deux femmes, de Neuchâtel et Vaud, souhaitent sensibiliser les visiteurs aux aptitudes des cochons : « ces animaux ressentent non seulement les douleurs physiques, mais ils font également preuve de raisonnement pour élaborer des plans satisfaisants leurs besoins, ils développent des relations affectives fortes et durables avec certains de leurs congénères, ils ont accès à la théorie de l’esprit et font preuve d’empathie », selon le communiqué du collectif. Le groupe antispéciste espère ainsi contribuer au débat et favoriser la réflexion sur les traditions. « Ce qu’on vise déjà c’est de mettre les pieds dans cette manifestation, qui est une manifestation traditionnelle forte », explique Silvie Pellaton. La militante antispéciste souhaite démontrer que « tout le monde ne pense pas la même chose ».