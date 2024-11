Un homme mis en examen après l’assassinat à Seloncourt

L’enquête avance après les tirs mortels qui ont été adressés mardi après-midi à Seloncourt, près de Fahy. Le procureur de la République de Montbéliard s’est exprimé devant les médias jeudi soir. Il a déclaré qu’un homme de 39 ans avait été mis en examen après avoir reconnu les faits. Cet individu a abattu froidement un homme de 54 ans, l’ex-mari de sa compagne, qui était au volant de sa voiture au moment des faits, selon le procureur. La victime avait pu repartir en voiture, avant de finir sa course contre un trottoir, de sortir du véhicule et de s’effondrer. Le procureur a indiqué que l’individu présentait des plaies par balles sur le flanc gauche et sur les bras, selon des propos rapportés par France Bleu Belfort-Montbéliard. Le suspect a été rapidement identifié, lui qui avait prémédité son acte et qui est reparti à visage découvert. Le procureur souligne encore que la victime « n’a pas exercé de menace apparente envers le mis en cause ».





Une rupture difficile à l'origine du drame

Pendant sa garde à vue, le suspect a expliqué qu’il se sentait lui-même menacé, alors que la victime se montrait « oppressante » envers sa compagne. Selon des propos du procureur relayés par France Bleu Belfort-Montbéliard, la personne mise en examen a assuré s’être « sentie obligée de passer à l’acte par peur, estimant que si ce n’était pas lui qui passait à l’acte, ça aurait été la victime ». L’actuelle compagne du tireur a par ailleurs affirmé que son ex-mari avait recours à des intimidations, voire des menaces. /mle